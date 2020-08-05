Промоутер Боб Арум прояснив ситуацію навколо можливого зриву поєдинку Ломаченко-Лопес

Як повідомляє Politeka.net, Арум заявив, якщо з 23-річним боксером не вдасться домовитися, то Ломаченку шукатимуть іншого суперника.

"Ми пояснили команді Лопеса, що у нас не буде виручки від продажу квитків і платних трансляцій. Тобто ми хочемо заплатити їм великий гонорар, але, знову ж таки, я не збираюся втрачати мільйони доларів на івенті через те, що Лопес оцінює себе дорожче.

Якщо ми не укладемо угоду, то відмовимося від цього поєдинку. У такому випадку ми будемо шукати для Ломаченка іншого суперника на осінь. Але я все ще зберігаю оптимізм щодо того, що ми досягнемо консенсусу", - сказав Арум в коментарі ESPN.



Нагадаємо, причиною скасування бою може стати не пандемія, а величезні апетити американського боксера.

Лопес планує захистити титул замість об'єднавчого бою, так як йому не підходить сума гонорару.

Відомо, що Лопесу запропонували за бій з Ломаченком 1,25 мільйона доларів, при цьому гонорар Ломаченка складе 3,25 млн доларів.

Крім того, український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) пожартував Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Наступний суперник Ломаченка Теофімо Лопес записав відео зі зверненням для Василя.

Редкач відреагував на публікацію Теофімо і вирішив пожартувати над українцем в Instagram. Він сказав, що українцю потрібно бігти якнайдалі.

"Біжи, Вася, біжи", - написав під відео Редкач.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".