Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Віталій Сліпенко розповів про реалії на окупованих територіях Донбасу

Зокрема, він розповів про ситуацію в окупованому Луганську, з якого він переїхав до Росії в 2014 році.

За словами спортсмена, йому було складно залишити свою сім'ю і переїхати, але він ні про що не шкодує, передає видання News.ru.

За його словами, зараз з Луганська багато хто намагається виїхати хто куди, адже там немає нормального життя.

"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління зростає, змінюється, але велика частина хлопців з Донбасу переїжджають хто куди, тому що там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – заявив спортсмен.

Також раніше повідомлялося, що російська чемпіонка Олександра Бойкова зізналася, що довго не хотіла писати поганий пост про Крим, проте поїздка на півострів її "добила остаточно".

Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки. Крім того, вона написала і про те, що на окупованому півострові "немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися".

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