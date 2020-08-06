Американський боксер Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), спростував інформацію, що його поєдинок з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) може бути скасований

Як пише Politeka.net, Тео Лопес написав у Твіттері:

"Бій з Васею буде. Подібні речі іноді займають трохи більше часу, і тому вони не дарма називаються «переговорами». Тупі осли!»

Раніше ми писали, що шестиразовий чемпіон України з карате і призер чемпіонатів Європи і світу Станіслав Горуна різко висловився про українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка.

Зокрема, він зізнався, що відчуває огиду до українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їхню громадянську позицію.

За словами Горуни, рік тому він хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У нього були спроби навіть організувати загальні заняття. Але після їх слів про політику, все змінилося.

"Така публічна позиція мене взагалі відвернула, що від Усика, що від Ломаченка.

В силу останніх подій у мене є до них особиста відраза. Не як до спортсменів, а як до людей. Те, що вони класні боксери ніхто не сперечається, але те, що у них якийсь туман в голові,-це факт. І тут питання: це їх умисел або вони просто жертви російської пропаганди?"- заявив він.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".