Компанія Top Rank анонсувала бій між Віктором Постолом (31-2, 12 КО) і Хосе Раміресом (25-0, 17 КО)

Як повідомляє повідомляти Politeka.net, постер опублікований на офіційній сторінці компанії в Instagram.

"Очікування того варте ... ",- йдеться в повідомленні.

Бій за участю українського екс-чемпіона світу пройде 29 серпня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.

Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач зустрівся на пляжі в Лос-Анджелесі з Віктором Постолом.

Редкач опублікував в Instagram спільне фото і підписав його:

"Знову в очікуванні мегабоїв. Олександр Іванович Поліщук, спасибі вам велике за працю і терпіння. Без Вас ми б не стали тими, ким зараз є. І не билися б на найкрутіших аренах світу за титули чемпіонів світу», - написав Редкач.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".