Компанія Top Rank анонсувала бій між Віктором Постолом (31-2, 12 КО) і Хосе Раміресом (25-0, 17 КО)
Як повідомляє повідомляти Politeka.net, постер опублікований на офіційній сторінці компанії в Instagram.
"Очікування того варте ... ",- йдеться в повідомленні.
Бій за участю українського екс-чемпіона світу пройде 29 серпня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.
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Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач зустрівся на пляжі в Лос-Анджелесі з Віктором Постолом.
Редкач опублікував в Instagram спільне фото і підписав його:
"Знову в очікуванні мегабоїв. Олександр Іванович Поліщук, спасибі вам велике за працю і терпіння. Без Вас ми б не стали тими, ким зараз є. І не билися б на найкрутіших аренах світу за титули чемпіонів світу», - написав Редкач.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".