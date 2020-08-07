Українські боксери Василь Ломаченко та Денис Берінчик успішно боксують на професійному рингу

У легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якого тільки чекають титульні бої.

Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.

"Вася однією рукою розбив", "Вася як кульова блискавка", - пишуть підписники, яким, мабуть, більше до душі тактика Ломаченко.

Раніше ми писали, що український боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) розповів, чому не взяв участі у вечорі боксу USYK 17 Promotion

"Чим займаюся? Качаюсь в спортзалі. Набрав 4-7 кг. зараз важу 70 кг. чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я в рейтингу 4-й. Чекаю бою Васі, який відклали на осінь.

Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в Карді? Є питання по телеканалах. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".