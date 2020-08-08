Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула ідеальною фігурою в костюмчику для бігу

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на сторінці красуні в Instagram. Бех-Романчук була на стадіоні. Судячи з усього, фото було зроблено після тренування, так як в руках у спортсменки було взуття. Легкоатлетка повернулася до камери спиною, засвітивши свої апетитні "булочки" у всій красі. На спортсменці були надіті дуже короткі шортики для бігу, які майже нічого не приховували.

"Тиждень закінчився. Тепер... час відпочити. Насолоджуйтесь", - підписала знімок зірка спорту.

За годину її фото оцінили майже 8 тисяч разів. Під постом дівчині залишили масу коментарів.

"Попа бомба", "дуже крута фотка", "О, Боже", " де ти тренуєшся?", "Привіт з Чилі", " Завтра для відпочинку. Сьогодні у вас кардіо-кікбоксинг", "абсолютно приголомшливо, красиво і спокусливо», «ти принцеса краси», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук блиснула фігуркою в лосинах і коротких шортах. Образ спортсменка доповнила блакитними кросівками.

Варто відзначити, що Бех-Романчук одна з найкрасивіших українських спортсменок. До того ж, вона дуже активно веде свою сторінку в Instagram. Видно, що дівчина приділяє цьому багато уваги, її фото з кожним разом все красивіше.

Нагадаємо, що розкішна Марина Бех-Романчук скинула білизну і показала свою душу у всій красі: відверте фото.

А ще Politeka писала, що Бех-Романчук підкреслила всі свої принади крихітним бікіні: "дійсно жарко".

Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук похвалилася формами в крихітному вбранні:"просто насолоджуюся".