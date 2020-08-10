Боб Арум розповів подробиці організації бою Ломаченко-Лопес

Арум повідомив, що українець Василь Ломаченко готовий скоротити гонорар, щоб більше дісталося Лопесу і він погодився підписати контракт на бій.

"Я розраховую завершити переговори з Теофімо найближчим часом. Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб закінчити переговори.

Але ми ніколи не урізаємо нікого нижче мінімуму. Цифра, яку ви бачили в 3,5 мільйона доларів в якості гонорару Ломаченка, не дуже далека від істини", - цитує Арума boxingnews24.

Крім того, ми писали, що менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас знайшов альтернативу Лопесу.

"Для мене, якщо ти не хочеш битися, то найпростіше сказати: «Ой, мало грошей дають». Поки я не впевнений, що бій відбудеться. Буду впевнений тільки тоді, коли боксери підуть до рингу».

"Ми хочемо битися з Лопесом. Давайте вже підпишемо контракт. Але якщо ні, то, можливо, доведеться битися з Вердехо», - сказав Клімас.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко розповів, як ставиться до свого майбутнього суперника Теофімо Лопесу.

"Мені подобається Лопес, він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, нічого говорити, не треба його дражнити, принижувати. Він сам все робить, сам розкручує цей поєдинок зі своїм татом. Вже не зачіпає те, що він говорить.

Це почалося півтора-два роки тому. Лопесу я нічого говорити не хочу. Все що потрібно, я вже сказав. Тепер я хочу тільки робити", - заявив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".