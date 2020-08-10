Екс-чемпіон світу Хорхе Лінарес заявив, що Василь Ломаченко старіє

Він переконаний, що Лопес-це дуже важкий тест для чемпіона, а ще він вийде в ринг, щоб "вбивати" Ломаченка, передає Sportanalytic.com.

Втім, Лінарес каже, що Лопесу може для цього не вистачити швидкості і боксерського інтелекту.

Раніше ми писали, що Боб Арум розповів подробиці організації бою Ломаченко-Лопес.

Арум повідомив, що українець Василь Ломаченко готовий скоротити гонорар, щоб більше дісталося Лопесу і він погодився підписати контракт на бій.

"Я розраховую завершити переговори з Теофімо найближчим часом. Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб закінчити переговори.

Але ми ніколи не урізаємо нікого нижче мінімуму. Цифра, яку ви бачили в 3,5 мільйона доларів в якості гонорару Ломаченка, не дуже далека від істини", - цитує Арума boxingnews24.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".