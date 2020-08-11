Батько і тренер Теофімо Лопеса хоче, щоб у його сина був більший гонорар, ніж у Василя Ломаченка

Сторони ведуть переговори про проведення поєдинку 3 жовтня, але представників американського боксера не влаштовує сума гонорару за бій.

"Якби бій можна було провести з платою за перегляд, всі б виграли. Не думаю, що квитки - це той фактор, який забирає у нас 2 мільйони доларів. Під час переговорів у коронавірусу нам пропонували 3 мільйони, а тепер хочуть дати нам тільки 1. Ми втрачаємо 2 мільйони, але мій син сказав, що бій відбудеться.

Він боксер на 2 мільйони, а Top Rank хоче дати йому 3,2-3,4. А нам на 2 мільйони менше. Думаю, вони повинні домовитися, щоб Ломаченко віддав нам трохи своїх грошей, щоб бій відбувся", - сказав Теофімо Лопес-старший в коментарі FDB.

Крім того, нещодавно ми писали, що менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас знайшов альтернативу Лопесу.

"Для мене, якщо ти не хочеш битися, то найпростіше сказати: «Ой, мало грошей дають». Поки я не впевнений, що бій відбудеться. Буду впевнений тільки тоді, коли боксери підуть до рингу».

"Ми хочемо битися з Лопесом. Давайте вже підпишемо контракт. Але якщо ні, то, можливо, доведеться битися з Вердехо», - сказав Клімас.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".