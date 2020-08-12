Цей бій пам'ятає багато хто!

8 років тому Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном

На шляху до другого олімпійського золота Василь Ломаченко в Лондоні виграв чотири бої.

Майбутнього чемпіона світу в професіоналах не змогли зупинити Веллінгтон Аріас (15-3), Фелікс Вердехо( 14-9), Ясніель Толедо (14-11) і Хан Сунчхоль, якого Ломаченко у фіналі розгромив з рахунком 19-9, передає ua-football.

Після Другої перемоги на Олімпійських іграх Ломаченко провів сезон у напівпрофесійній лізі WSB, а потім у 2014 році підписав контракт з Top Rank і почав виступати на професійному рингу.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум назвав попередню дату бою Ломаченко-Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

"Попередня дата бою-19-е вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, ТО переговори ще тривають", - сказав Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".