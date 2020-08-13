Бій Ломаченка-Лопес відбудеться зовсім скоро
Поєдинок могли скасувати через фінансові розбіжності американця з організаторами. Але нещодавно Лопес заявив, що бій з українським боксером все ж відбудеться.
Очікується, що поєдинок пройде 17 жовтня без глядачів на арені MGM Grand.
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Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився урізати свій гонорар на користь Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), щоб їх бій відбувся
Відомо, що Ломаченко за бій з Лопесом замість 3,5 мільйона доларів отримає 2,7. Гонорар американця після рішення Василя складе 2 мільйони доларів.
"Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб завершити переговори", - заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".