Поєдинок Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса відбудеться в жовтні цього року

Тренер і батько Лопеса підтвердив, що контракт буде підписаний.

"Можна заявити, що ми задоволені. Лопес отримає визнання всього світу, коли переможе Ломаченка. Я говорив синові, щоб він прийняв першу пропозицію по грошах і вийшов в ринг заради спадщини.

Але він сказав, що зможе домовитися про більшу суму. І пообіцяв, що не програє Ломаченко. Бій відбудеться в жовтні, у нас є час на підготовку», - вважає тренер боксера.

Раніше ми писали, що бій Ломаченко-Лопес відбудеться 17 жовтня.

Поєдинок могли скасувати через фінансові розбіжності американця з організаторами. Але нещодавно Лопес заявив, що бій з українським боксером все ж відбудеться.

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився урізати свій гонорар на користь Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), щоб їх бій відбувся.

Відомо, що Ломаченко за бій з Лопесом замість 3,5 мільйона доларів отримає 2,7. Гонорар американця після рішення Василя складе 2 мільйони доларів.

"Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб завершити переговори", - заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".