Журналіст Гійом Балазі заявив, що "Ювентус" активно шукає покупця на Кріштіану Роналду

"Кріштіану Роналду пов'язували з ПСЖ не тому, що французи хотіли його дістати, а тому, що Жорже Мендешу (агенту португальця – Ред.) сказали знайти новий клуб для футболіста. Це триває вже півроку: спочатку були чутки про повернення в "Реал", але мадридці відповіли відмовою, потім почалися розмови про МЛС (Вища ліга США з футболу – Ред.) і так далі", – розповів Балазі в інтерв'ю, яке з'явилося на сторінці BBC 5 Live Sport в Twitter.

Він пояснив, що керівництво "Ювентуса" хоче позбутися вкрай високої зарплати Роналду.

""Ювентус" не хоче платити його величезну зарплату. Його пропонували всім, навіть "Барселоні". Я не впевнений, що у них вийде так просто позбутися Роналду. Якщо він не пішов на зниження окладу в Туринському клубі, то отримує близько 23 мільйонів євро, як це було в Мадриді. Хто зможе йому стільки заплатити?"– розповів Балаге.

До слова, наречена нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес похвалилася апетитними вигинами в мереживі.

"Те, що говорять ваші очі, шепоче ваша душа❤️», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото модель відображена в момент, коли вона фарбує очі. При цьому сама красуня позує в мереживному боді, демонструючи апетитні вигини. Це справило неймовірний ефект серед її шанувальників.

"Ого, шоколадка", "дуже гарний ракурс" « " бомба!", "одне питання-Чому ти завжди так гаряча?", "ти просто наповал мене вбила цим фото«,» О мій бог«," магічний вигляд. Так і притягує", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: "Просили дати поїсти».

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