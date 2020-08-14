Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зустрінеться в об'єднавчому бою з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО)

Видання The Athletic повідомило, скільки отримають боксери за поєдинок.

За інформацією ЗМІ, гонорар українця, який спочатку повинен був бути 3,5 мільйона доларів складе 3,25 мільйона.

Гонорар Лопеса, навпаки, зросла-замість запропонованих спочатку 1,25 мільйона, він отримає 1,5.

До слова, бій Ломаченка-Лопес відбудеться зовсім скоро

Поєдинок могли скасувати через фінансові розбіжності американця з організаторами. Але нещодавно Лопес заявив, що бій з українським боксером все ж відбудеться.

Очікується, що поєдинок пройде 17 Жовтня без глядачів на арені MGM Grand.

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився урізати свій гонорар на користь Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), щоб їх бій відбувся

Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб завершити переговори", - заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".