Не посоромилися навіть людей навколо

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пікантні кадри зі своїм чоловіком-плавцем Михайлом Романчуком

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На ньому спортсменка притулилася до свого чоловіка на біговій доріжці. Пара застигла в пристрасному поцілунку, не звертаючи уваги на камеру і оточуючих людей, яких можна помітити на задньому плані. Варто відзначити, що Марина одягнена в тісні спортивні штани і короткий білий топ, а її обранець - в шорти і футболку.

"Спасибі тобі за все. Спортивна сім'я",-підписала Бех-Романчук фотографію.

Користувачі соціальної мережі залишили під нею тисячі лайків і захоплені коментарі в стилі: "Боже мій які ви Класні😍 😍 😍 🤗 🤗 🤗"; "божественна пара🙌 🔥❤️👏"; "вай вай".

Раніше Марина поділилася з шанувальниками іншими відвертими кадрами. Для прогулянки в кінному клубі вона одягла незвичайний купальник, який підкреслив її груди і м'язисті ноги. Образ довершив солом'яний капелюх на голові.

На одному з фото спортсменка позує в альтанці, звісивши ноги на перилах. Завдяки вдалому ракурсу можна розглянути пружні стегна. На іншому знімку Марина Бех-Романчук боса йде босими ногами по траві до тієї ж Альтанки. Вона повернулася до камери спиною, виставивши сідниці напоказ.

Нагадаємо, що розкішна Марина Бех-Романчук скинула білизну і показала свою душу у всій красі: відверте фото.

А ще Politeka писала, що Бех-Романчук підкреслила всі свої принади крихітним бікіні: "дійсно жарко".

Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук похвалилася формами в крихітному вбранні:»просто насолоджуюся".