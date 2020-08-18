Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і дала непростий вибір
На фото Катерина позувала в блузці, топі і шортах, а образ доповнила стильними кросівками і шкарпетками. Волосся Усманова зібрала в хвіст, а очі прикрила затемненими окулярами. Красуня стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи фігуру. І є що подивитися, адже підкачане тіло практично нічим не прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А що виберете ви? Погуляти з чоловіком або вилизати квартиру", - підписала фотографію Усманова.
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Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, але так і хочеться сказати: "Мотивуєш".
Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася розкішними формами в тісному боді під час відпочинку.
"Пора спалювати жир. Після гастрономічного туру турецькими солодощами починаю жиросжигаюшій марафон!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Усманова позує в тісному боді, який ефектно підкреслює її фігуру.
Раніше ми писали, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і похвалилася відпочинком.
На фото Усманова позує в маленькому купальнику на мотузочках, сидячи на дерев'яних дошках.
Нагадавши, фітнес-тренер Усманова спокусила розкішним тілом в мікро-бікіні
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова ледь прикрила принади ниточками
Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова спокусила пружним тілом в мокрому бікіні