Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і дала непростий вибір

На фото Катерина позувала в блузці, топі і шортах, а образ доповнила стильними кросівками і шкарпетками. Волосся Усманова зібрала в хвіст, а очі прикрила затемненими окулярами. Красуня стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи фігуру. І є що подивитися, адже підкачане тіло практично нічим не прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А що виберете ви? Погуляти з чоловіком або вилизати квартиру", - підписала фотографію Усманова.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, але так і хочеться сказати: "Мотивуєш".

Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася розкішними формами в тісному боді під час відпочинку.

"Пора спалювати жир. Після гастрономічного туру турецькими солодощами починаю жиросжигаюшій марафон!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Усманова позує в тісному боді, який ефектно підкреслює її фігуру.

Раніше ми писали, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і похвалилася відпочинком.

На фото Усманова позує в маленькому купальнику на мотузочках, сидячи на дерев'яних дошках.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова спокусила розкішним тілом в мікро-бікіні

А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова ледь прикрила принади ниточками

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