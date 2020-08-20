Російський боєць ММА Олексій Кісер хоче змінити громадянство і представляти на міжнародній арені Україну

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я не приховував своєї проукраїнської позиції, критикував російську владу і з кожним наступним приїздом мав все більше шансів потрапити під апарат каральних органів Росії. Нещодавно прийняв рішення більше не приїжджати туди.

Не хочу себе асоціювати з цією країною. Узурпація влади, незмінність режиму, відсутність громадянських свобод, постійні репресії незгодних з режимом, поліцейська держава, повсюдний застій, абсурдна зовнішня політика, горезвісний російський світ - все це мене відторгає від Росії", - пояснив Олексій.

У 2014 році Кісер на підтримку українців зробив на своєму плечі величезне татуювання Тараса Бульби.

Раніше ми писали, що боєць змішаних єдиноборств (ММА) Віталій Сліпенко розповів про реалії на окупованих територіях Донбасу.

Зокрема, він розповів про ситуацію в окупованому Луганську, з якого він переїхав до Росії в 2014 році.

За словами спортсмена, йому було складно залишити свою сім'ю і переїхати, але він ні про що не шкодує.

За його словами, зараз з Луганська багато хто намагається виїхати хто куди, адже там немає нормального життя.

"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління зростає, змінюється, але велика частина хлопців з Донбасу переїжджають хто куди, тому що там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – заявив спортсмен.

Нагадавши, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

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