Російський боєць ММА Олексій Кісер хоче змінити громадянство і представляти на міжнародній арені Україну
Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Я не приховував своєї проукраїнської позиції, критикував російську владу і з кожним наступним приїздом мав все більше шансів потрапити під апарат каральних органів Росії. Нещодавно прийняв рішення більше не приїжджати туди.
Не хочу себе асоціювати з цією країною. Узурпація влади, незмінність режиму, відсутність громадянських свобод, постійні репресії незгодних з режимом, поліцейська держава, повсюдний застій, абсурдна зовнішня політика, горезвісний російський світ - все це мене відторгає від Росії", - пояснив Олексій.
У 2014 році Кісер на підтримку українців зробив на своєму плечі величезне татуювання Тараса Бульби.
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Раніше ми писали, що боєць змішаних єдиноборств (ММА) Віталій Сліпенко розповів про реалії на окупованих територіях Донбасу.
Зокрема, він розповів про ситуацію в окупованому Луганську, з якого він переїхав до Росії в 2014 році.
За словами спортсмена, йому було складно залишити свою сім'ю і переїхати, але він ні про що не шкодує.
За його словами, зараз з Луганська багато хто намагається виїхати хто куди, адже там немає нормального життя.
"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління зростає, змінюється, але велика частина хлопців з Донбасу переїжджають хто куди, тому що там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – заявив спортсмен.
Нагадавши, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.
Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму у відкриту назвав РФ агресором.
Також Politeka писала, що чемпіон світу Журавльов розповів, чому Крим зрадив Україну.