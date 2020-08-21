Новий тренер "Барселони" висловився про долю Мессі в команді

Куман не знає, чи доведеться йому вмовляти Мессі залишитися в клубі.

"Він найкращий гравець світу, а ти завжди хочеш мати у своїй команді кращого футболіста. І ніяк інакше. Особисто я із задоволенням попрацюю з Мессі. Він виграє матчі для клубу. Я буду дуже щасливий, якщо він захоче залишитися. У нього є контракт з клубом, але, зрозуміло, потрібно з ним поговорити. Сподіваюся, Мессі залишиться в клубі на довгі роки", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Раніше ми писали, що журналіст Гійом Балазі заявив, що "Ювентус" активно шукає покупця на Кріштіану Роналду.

Він пояснив, що керівництво "Ювентуса" хоче позбутися вкрай високої зарплати Роналду.

""Ювентус" не хоче платити його величезну зарплату. Його пропонували всім, навіть "Барселоні". Я не впевнений, що у них вийде так просто позбутися Роналду. Якщо він не пішов на зниження окладу в Туринському клубі, то отримує близько 23 мільйонів євро, як це було в Мадриді. Хто зможе йому стільки заплатити?"– розповів Балаге.

До слова, наречена нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес похвалилася апетитними вигинами в мереживі.

"Те, що говорять ваші очі, шепоче ваша душа❤️», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото модель відображена в момент, коли вона фарбує очі. При цьому сама красуня позує в мереживному боді, демонструючи апетитні вигини. Це справило неймовірний ефект серед її шанувальників.

"Ого, шоколадка", "дуже гарний ракурс" « " бомба!", "одне питання-Чому ти завжди так гаряча?", "ти просто наповал мене вбила цим фото«,» О мій бог«," магічний вигляд. Так і притягує", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: "Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: "є в наших планах».