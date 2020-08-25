Олександр Усик, Андрій Шевченко та Володимир Кличко взяли участь у турнірі з гольфу
У турнірі взяли участь 80 осіб, які грали на 18 лунках.
Захід організували для того, щоб зміцнити і просувати позитивний імідж України в світі, а також популяризувати розвиток дитячого гольфу, передає xsport.ua.
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фото - К2
Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві.
Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.
Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.
"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.
Нагадаємо, що 1 серпня відбувся перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжу Олександра Усика.
На ринг вийшли перспективні важковаговики Владислав Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.
Ціни на квитки не дешеві - за квиток шанувальникам боксу довелося віддати від 1500 до 2500 гривень.
Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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