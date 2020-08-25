Олександр Усик, Андрій Шевченко та Володимир Кличко взяли участь у турнірі з гольфу

У турнірі взяли участь 80 осіб, які грали на 18 лунках.

Захід організували для того, щоб зміцнити і просувати позитивний імідж України в світі, а також популяризувати розвиток дитячого гольфу, передає xsport.ua.

фото - К2

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві.

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.

Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.

"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.

Нагадаємо, що 1 серпня відбувся перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжу Олександра Усика.

На ринг вийшли перспективні важковаговики Владислав Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Ціни на квитки не дешеві - за квиток шанувальникам боксу довелося віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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