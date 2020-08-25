Український боксер Іван Редкач склав рейтинг кращих на його думку українських боксерів

Боксер відповів на питання в своєму Instagram.

На першому місці в цьому рейтингу Віктор Постол. Другу позицію зайняв екс-чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Трійку лідерів замкнув Денис Берінчик. На 4-5 сходинки розташувалися Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.

Раніше ми писали, що американський боксер Едрієн Бронер (33-4-1, 24 KO) висловився про українця Івана Редкача.

"Редкач домовиться до того, що я надеру йому зад. У мене зараз на прикметі кілька імен. Редкач один з них. Але у мене є п'ять кандидатів", - сказав Бронер.

Крім того, український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готується до майбутніх поєдинків.

Так, українець поділився в Instagram новим відео, на якому видно, як блискавично боксер працює руками.

«Кілер. Успіх-це баланс. Успіх-це коли ви є тим, чим ви можете бути, не жертвуючи нічим іншим у Вашому житті», — написав Редкач.

Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки як вентилятори"

Також Politeka писала, що Редкач зустрівся з Постолом на пляжі в Лос-Анджелесі, фото: "в очікуванні мегабоїв"

Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.