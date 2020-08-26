Американський тренер Роберт Гарсія розповів, що думає про поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом

«Я думаю, що у Лопеса є те, що потрібно для перемоги над Ломаченком, але я все одно вважаю, що Ломаченко переможе рішенням суддів.

При цьому Лопес впевнений у собі, він чемпіон світу, від цього він ще більш впевнений. Думаю, шанси Ломаченка перемогти рішенням суддів вищі. Напевно Лопесу занадто рано битися з Ломаченком",-сказав Гарсія в інтерв'ю Ютуб-каналу Fino Boxing.

Відомо, що бій Ломаченка – Лопес відбудеться 17 Жовтня.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко оригінально привітав підписників з Міжнародним днем боксу.

Так, спортсмен в Instagram опублікував фото, на якому зображений Олімпійський ведмедик в боксерських рукавичках.

Ведмедик-талісман XXII літніх Олімпійських ігор, що проходили в 1980-му році в Москві.

"З Міжнародним днем боксу", - підписав Ломаченко фото.

"Що не пост, то зашквар", " ковбаса по 2.20, найсмачніше морозиво. Совок головного мозку пішов"," у ведмедя погляд чисто Боксерський"," Радянський ведмедь, супер красень", - пишуть підписники в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".