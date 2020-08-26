Президент України Володимир Зеленський нагородив Анатолія Ломаченка орденом" За заслуги " І ступеня

Про це повідомили на сайті president.gov.ua.

Згідно з Указом, Ломаченко-старший був відзначений за значний внесок у державне будівництво, а також за соціально-економічний, науково-технічний і культурно-освітній розвиток України, за вагомі трудові досягнення і високий професіоналізм.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко розповів, як ставиться до свого майбутнього суперника Теофімо Лопеса

"Мені подобається Лопес, він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, нічого говорити, не треба його дражнити, принижувати. Він сам все робить, сам розкручує цей поєдинок зі своїм татом. Вже не зачіпає те, що він говорить.

Це почалося півтора-два роки тому. Лопесу я нічого говорити не хочу. Все що потрібно, я вже сказав. Тепер я хочу тільки робити", - заявив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".