Українські боксери Олександр Усик і Володимир Ломаченко опублікували нове відео

На ньому чемпіони катаються на автомобілі, бігають на пляжі, а також боксують серед піску.

Відповідний запис з'явився на сторінці Усика в соціальній мережі Instagram.

"Дорого, багато, красиво", "серйозний стиль", " пристебнутий ремінь навіть при відкритих дверях на зйомках", " Мотивація", " Саня ви з Василем кращі на світі бійці, вболіваю за вас всією душею", " Коли там вже бої? Хочу дивитися як ви з Ломою гупаєте мішки", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко активно готується до поєдинку з Теофімо Лопесом.

Ломаченко на своїй сторінці в Instagram опублікував відео тренувань у своєму готелі в Затоці, де є спортзал.

Українець показав, як тренується під керівництвом батька.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".