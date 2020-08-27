Українські боксери Олександр Усик і Володимир Ломаченко опублікували нове відео
На ньому чемпіони катаються на автомобілі, бігають на пляжі, а також боксують серед піску.
Відповідний запис з'явився на сторінці Усика в соціальній мережі Instagram.
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"Дорого, багато, красиво", "серйозний стиль", " пристебнутий ремінь навіть при відкритих дверях на зйомках", " Мотивація", " Саня ви з Василем кращі на світі бійці, вболіваю за вас всією душею", " Коли там вже бої? Хочу дивитися як ви з Ломою гупаєте мішки", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.
Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко активно готується до поєдинку з Теофімо Лопесом.
Ломаченко на своїй сторінці в Instagram опублікував відео тренувань у своєму готелі в Затоці, де є спортзал.
Українець показав, як тренується під керівництвом батька.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".