Американський боксер Теофімо Лопес впевнений, що переможе Василя Ломаченка

"Звичайно, я поб'ю Ломаченка. Всім потрібно тільки почекати 17 жовтня, щоб дізнатися, як я це зроблю. Я знаю лише одне: в день бою я всіх шокую в тому плані, що ми робимо своє лайно. Ми красиво говоримо і підкріплюємо свої слова діями. Ми відповідаємо за сказане

Якщо Ломаченко спробує вийти на ближню дистанцію, він за це заплатить. Це моя територія. Ти не можеш на неї заходити. Якщо ти це зробиш, тобі доведеться заплатити", - сказав Теофімо Лопес в інтерв'ю каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Раніше ми писали, що російський боксер Михайло Старцев і чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушина влаштували бійку в російському Барнаулі.

Свідки події стверджують, що Старцев і Ворогушина почали бити інваліда з тростиною, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рохлов.

Він вдарив кікбоксершу, після чого Старцев завдав йому потужного удару в обличчя. Рохлов впав і вдарився головою об асфальт. У підсумку він помер на місці.

Старцева вже затримали. Його підозрюють в умисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".