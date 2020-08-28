Переговори між Барселоною і Манчестер Сіті щодо трансферу Ліонеля Мессі тривають

Як передає iSport, незважаючи на те, що на аргентинця претендують кілька клубів, "городяни" вважають фаворитами саме себе, якщо "блаугранас" відпустять свого лідера, передає іменитий Інсайдер Фабіріціо Романо.

Тим не менш, переговори триватимуть. Відзначимо, що батько Лео вже був помічений в аеропорту Манчестера, а президент Барселони Хосеп Бартомеу готовий покинути свій пост заради того, щоб аргентинець залишився.







Нагадаємо, шестиразовий володар "Золотого м'яча" і один з кращих футболістів сучасності Ліонель Мессі хоче покинути "Барселону". Контракт форварда з клубом розрахований до 2021 року.

Як зазначається, Мессі повідомив клубу про своє бажання піти, відправивши відповідний лист.

За повідомленням спортивного видання Marca і ряду інших ЗМІ, 33-річний капітан "Барселони" вже провів переговори про відхід.





При цьому форвард заявив про бажання покинути клуб вільним агентом. У Мессі був відповідний пункт в угоді, за якою він може покинути команду вільним агентом в кінці будь-якого сезону, однак ця можливість минула 10 червня.

Сума відступних за Мессі становить 700 мільйонів євро, що в більш ніж в три рази перевищує суму самого дорогого трансферу в історії футболу.



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