Василь Ломаченко закінчив частину підготовки до бою проти Теофімо Лопеса

Як передає Politeka, тепер до бою український боксер буде готуватися в США, де і відбудеться поєдинок.

У неділю Ломаченко відправився в США. Знімок і відео моменту було опубліковано на сторінці lomus_official, яка є спільною для Ломаченка та Олександра Усика.Відправився Ломаченко з Одеси. У Затоці Одеської області боксер перед тим готувався до бою. Робив він це у власному готелі, який відкрив нещодавно.По прибуттю українець опублікував фото з Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса зі своїм менеджером Егіс Клімас."Я повернувся", - підписав Василь Ломаченко фото.



«Я думаю, що у Лопеса є те, що потрібно для перемоги над Ломаченком, але я все одно вважаю, що Ломаченко переможе рішенням суддів.

Сам бій Ломаченка-Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA і WBO, якими володіє Ломаченко, а також звання чемпіона світу за версією IBF, яке належить Лопесу. Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.Нагадаємо, американський тренер Роберт Гарсія розповів, що думає про поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом.

При цьому Лопес впевнений у собі, він чемпіон світу, від цього він ще більш впевнений. Думаю, шанси Ломаченка перемогти рішенням суддів вищі. Напевно Лопесу занадто рано битися з Ломаченком",-сказав Гарсія в інтерв'ю Ютуб-каналу Fino Boxing.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".