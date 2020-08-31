Теофімо Лопес-старший продовжує розкидатися гучними висловлюваннями з приводу поєдинку свого сина проти українця Василя Ломаченка

"17 жовтня команда Ломаченка повинна покласти на стіл дві його олімпійські медалі і віддати їх нам, як тільки ми надеремо йому дупу. А ми це зробимо.

Мій син так жорстко поб'є Ломаченка, що той вилетить на кілька місяців. Він буде спустошений через те, що з ним станеться.

Ломаченко звик перемагати. Він звик обманювати людей за допомогою тих речей, які робить в рингу. З моїм сином це не пройде. Теофімо його не поважає. Приходьте 17 Жовтня. У цей день весь світ зрозуміє, що я говорю правду", - цитує Теофімо Лопеса-старшого портал Boxing247.com.







Нагадаємо, Василь Ломаченко закінчив частину підготовки до бою проти Теофімо Лопеса.

Тепер до бою український боксер буде готуватися в США, де і відбудеться поєдинок.



У неділю Ломаченко відправився в США. Знімок і відео моменту було опубліковано на сторінці lomus_official, яка є спільною для Ломаченко і Олександра Усика.

Відправився Ломаченко з Одеси. У Затоці Одеської області боксер перед тим готувався до бою. Робив він це у власному готелі, який відкрив недавно.





По прибуттю українець опублікував фото з Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса зі своїм менеджером Егіс Клімас.

"Я повернувся", - підписав Василь Ломаченко фото.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



