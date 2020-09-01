Поєдинок за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим отримав нову дату

Як передає Politeka, спочатку бій за три пояси Джошуа повинен був відбутися 20 червня на 70-тисячному стадіоні Тоттенхем Хотспур в Лондоні, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Промоутер Енді Хірн розповів: "Так, 12 грудня на O2 – це план для Джошуа. Сподіваюся, що деяким фанатам буде дозволено бути присутнім на поєдинку після багатьох місяців пандемії. Британська влада планує дозволити відвідування на як мінімум 25% від площі арени, починаючи з жовтня.







Відзначимо, що Джошуа після цього бою націлений на два бої з Тайсоном Ф'юрі.

Але є проблема - український боксер Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул Джошуа і хоче провести бій влітку 2021 року. Промоутер Едді Хірн сподівається, що Дерек Чісора, з яким повинен битися Усик, переможе і вирішить цю проблему.





«Ентоні готовий до великих боїв. Він націлений перемогти Пулєва, а потім влітку і восени 2021 року провести два бої з Ф'юрі».

«У Джошуа є проблема у вигляді обов'язкового захисту проти Усика. Але подивимося, чи не вирішить за нас це питання Дерек Чісора», - сказав Хірн.



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