Між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт

Як заявив Редкач на сторінці в Instagram, сталося це в церкві Лос-Анджелеса.

Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.

"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - пише Редкач.





Він уточнив, це сталося прямо в храмі, в присутності інших віруючих і його сім'ї.

"Ти не мене в даному випадку принизив, а батька свого, я не думаю що він так тебе виховував і тренує щоб ти і в його присутності руками і мовою в церкві махав. Та й поняття сім'ї, а зокрема дружини і дітей, у тебе теж немає. Інакше ти б поважав присутність моєї сім'ї та сім'ї інших та ще й у храмі Божому!"- обурився боксер.



Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.





"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



