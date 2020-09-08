Український боксер Іван Редкач розповів про своє ставлення до чемпіона WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка

На цікавий коментар звернуло увагу видання Трибуна.

"Для мене Ломаченко-хороший боєць. Але як людина-до нього симпатії, як до президента Росії (Володимира Путіна – заув)», - відповів Редкач на коментар підписника.





Нагадаємо, між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.

Як заявив Редкач на сторінці в Instagram, сталося це в церкві Лос-Анджелеса.

Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.

"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - пише Редкач.