Український боксер Іван Редкач розповів про своє ставлення до чемпіона WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка
На цікавий коментар звернуло увагу видання Трибуна.
"Для мене Ломаченко-хороший боєць. Але як людина-до нього симпатії, як до президента Росії (Володимира Путіна – заув)», - відповів Редкач на коментар підписника.
Нагадаємо, між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.
Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.
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"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - пише Редкач.
Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.
"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.
Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".