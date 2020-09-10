Відома фітнес-модель Янет Гарсія похвалилася відпочинком і розповіла про мотивацію

на фото Янет була в леопардовому боді і накидці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на колоді, розвернувшись спиною до об'єктива камери. Волосся у Гарсії були зібрані в хвіст, а на тлі можна побачити гори і ліс. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Маленькі дії роблять велику різницю", - написала Янет.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Hermosa", " не кусається ??", "Завжди знизу, зовні", "але який гарний персик", "чи потрібно показувати свою п'яту точку"," така красива"," цілу твої бульбашки, Янет", " злий погляд, де це?", "Ефектна Краса"," Монетка"," Ммм, яка смачна попа"," які у тебе красиві бульбашки, Янет", " яка красива твоя фото, дівчина. Вдалого тижня", "тому що без винятку це не так красиво", "О, Боже мій".

Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про новий день.

На фото Ана позувала в короткій рожевій сукні з принтом метеликів. Зірка розвернулася в профіль до камери і одну ногу виставила вперед, демонструючи пружну п'яту точку. Волосся у Чері були розпущені, а сама красуня дивилася прямо в об'єктив камери.

Нагадавши, Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" в леопардовій білизні

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай покрутила "цукровими пончиками" в екстра-вузьких шортах



