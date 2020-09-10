Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес впевнений, що зміг би здобути перемогу над Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом

Про це Рамірес сказав Рамірес для YouTube-каналу Fight Hub TV.

"Повинен сфокусуватися на тому, що підказує мені моє тіло.

Якби говорили про бій з Лопесом рік тому, то я б не поспішав зі своїми справами. Я побив би і Ломаченка, і Теофімо. Думаю, я занадто сильний для них.

Якщо говорити про зараз, то я б дав своєму тілу вирости, так як планую підніматися в напівсередній дивізіон», – заявив Рамірес.

Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.



"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Раніше володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка.



За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.



"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".