Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес впевнений, що зміг би здобути перемогу над Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом
Про це Рамірес сказав Рамірес для YouTube-каналу Fight Hub TV.
"Повинен сфокусуватися на тому, що підказує мені моє тіло.
Якби говорили про бій з Лопесом рік тому, то я б не поспішав зі своїми справами. Я побив би і Ломаченка, і Теофімо. Думаю, я занадто сильний для них.
Якщо говорити про зараз, то я б дав своєму тілу вирости, так як планую підніматися в напівсередній дивізіон», – заявив Рамірес.
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Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.
"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.
Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.
Раніше володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка.
За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.
"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".