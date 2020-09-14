Колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес



Про це Джуда в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.

На його думку, кращі повинні битися з кращими.

"А якщо цього не буде, то фани подивляться на тебе і скажуть:" Чувак, що ти робиш? Припини називати себе так і сяк, адже ми цього не побачимо, поки ти не вийдеш на ринг і не проведеш бій.

Якщо ти не покажеш яйця і не вийдеш битися, то ніхто не буде тебе поважати. Я робив саме це. Незважаючи на те, перемагав я, програвав або зводив бої внічию, я завжди виходив битися", – зазначив Джуда.

Нагадаємо, чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) різко висловився про Теофімо Лопеса.

Як заявив боксер, в житті майбутній суперник українця Василя Ломаченка поводиться не так, як в соціальних мережах.

"Лопес крутий тільки в Інтернеті. В житті він зовсім інший. Я якось розмовляв з ним, питав про все це. І я не відчув тієї енергії, яка виходить від нього через соцмережі", - зазначив він.





Напередодні Хейні висловив надію на те, що Лопес отримає перемогу над українцем.

"Я сподіваюся, що Теофімо поб'є Ломаченка, а потім проведе зі мною об'єднувальний поєдинок, як він і обіцяв президенту WBC Маурісіо Сулеймана", - заявив Хейні.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".