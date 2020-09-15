Американська фітнес-модель Ана Чері у кислотно-помаранчевому бікіні подражнила фанатів

Спортсменка постійно займається собою, тому в соціальній мережі Instagram на сторінці дівчини з'являється все більше яскравих фото, на яких Ана блищить в спортивному одязі власного бренду і показує безпосередній результат багатогодинних занять.

Цього разу 32-річна фітнес–модель підкорила яскравим образом-стильним бікіні кислотно-оранжевого відтінку, який ідеально доповнила тоненька кофтинка-болеро. Свої локони Ана вирішила зав'язати в милі кіски, а на її обличчі красувався ледь помітний макіяж.

Шанувальники, як і очікувалося, не пройшли повз:

"Ооо, це ідеальний персик 🍑 👌🏻🔥», «🔥🔥🔥тіло, ""гаразд, тіло просто розкіш" « " Люблю допомагати)))», «що сталося з твоїм обличчям😰 😰 😰 😰», «отримай це, дитинко!,» «Розбиває серце💕", " чудовий афк😍 🔥 🔥 🔥 🔥", " просто скинь зайве! 👅👅👅👅👅😎👍💋,» «Чудовий образ".

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32-річна модель є професійною спортсменкою, яка багато часу приділяє не тільки силовим тренуванням, але ще і харчуванню. Ана не раз відзначала, що їй подобається правильне харчування і вона часто готує енергетичні коктейлі, п'є корисні смузі і готує спеціальні солодощі без цукру.

Також Чері замість одного з прийомів їжі просто їсть фрукти, що часто демонструє в Instagram. І цей раз не був винятком. На одному з кадрів модель поласувала свіжими фруктами і захопила засмаглим тілом в білому бікіні без прикрас і зайвих принтів.

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