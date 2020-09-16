Колишній футболіст молодіжної збірної України Олександр Каплієнко розповів про своїх знайомих, які воювали на Донбасі

За словами 24-річного уродженця Запоріжжя, війна дуже сильно б'є по психіці і ти спочатку навіть не можеш зрозуміти, що взагалі відбувається перед тобою.

Про це він розповів в інтерв'ю для Sport24.

"Воювали хлопці моїх років. Вони живі, все добре. Але психіка руйнується після Донбасу. Ти не розумієш, що відбувається навколо тебе. Це справжня жесть",- розповів Каплієнко.

Екс-гравець запорізького "Металурга" хоче, щоб це все закінчилося на Донбасі. Йому хочеться, щоб все між Україною і Росією було так, як раніше.

"Мої батьки живуть в Україні, але і в Росії у мене є родичі. Нехай все буде як раніше. Нинішні відносини між Україною і Росією-біль для мене"– підсумував Каплієнко.

Також раніше повідомлялося, що російська чемпіонка Олександра Бойкова зізналася, що довго не хотіла писати поганий пост про Крим, проте поїздка на півострів її "добила остаточно".

Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки. Крім того, вона написала і про те, що на окупованому півострові "немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися".

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

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