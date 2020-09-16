Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як підтримує свою ідеальну форму

Зірка активно веде сторінку в Інстаграм, де не тільки хвалиться своїми ідеальними формами, а й показує, як такі заробити, повідомляє Politeka.net.

Так, на одному з останніх відео зірка з'явилася в спортивному костюмі, продемонструвавши вправи для сідниць і ніг. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель лежала на килимку для занять. Ана була в чорному топі з гумками на спині. Одяг обтягнув соковиті груди красуні.

Також Чері одягла маленькі шортики із зав'язками з боків.

Лежачи на підлозі, модель підіймати груди й ноги, тим самим качаючи м'язи.

У пості зірка пояснила правила виконання.

"Як ви зображуєте справжнього Супермена 🖤 ляжте на живіт 🖤 стисніть сідниці і скоротіть поперек 🖤 з контролем підніміть верхню частину тіла і ступні одночасно в повітря, як ніби ви летите 🖤 Стисніть з невеликою паузою вгорі в позиції супермена. 🖤 Опустіть назад під контролем. Ось так виходить справжній Супермен 🤗", - написала Ана.

За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі подякували зірці за такі вправи і написали їй масу компліментів.

Нагадаємо, Ана Чері підкорила яскравим образом-стильним бікіні кислотно-оранжевого відтінку, який ідеально доповнила тоненька кофтинка-болеро, що плавно переходить в купальний ліф. Свої локони Ана вирішила зав'язати в милі кіски, а на її обличчі красувався ледь помітний макіяж.

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