Відома українська фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і розповіла про приємне

На фото Аліна позувала в білій майці. Красуня не любить носити ліфчики, тому груди прямо випирала на фото. Волосся у зірки були розпущені, які Катлобай взяла рукою. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, хвалилася ідеальними рисами обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же приємно знаходити 100% натуральні продукти ще й зроблені в нашій країні", - написала красуня.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали пару коментарів:

"Хто подарував майку м29", "вогонь", " Афродіта"

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Знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому продемонструвала своє м'язисте тіло. Вона зробила селфі топлес і спробувала прикрити свій розкішний бюст руками, проте такі форми не сховаєш без зусиль.

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про нову моду.

На фото красуня здалася в чоботях і комбінезоні. Образ Лексі доповнила стильними окулярами, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Зірка спокусливо взяла пальчик губами, дивлячись прямо в об'єктив камери.

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