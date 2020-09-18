Американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні види в лосинах

Красуня регулярно публікує пости, на яких хвалиться ідеальними формами, повідомляє Politeka.net.

Зірка активно займається спортом і вже багато разів викладала записи своїх тренувань. Крім того, Ана займається випуском своєї лінії спортивного одягу, демонструючи моделі на собі.

Так, у своєму Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала спиною до камери. Зірка була в топіку сірого кольору з вирізом на спині.

Також модель натягнула на свою чудову п'яту точку сині лосини. Легінси обтягнули соковиті місця, що не могло привернути уваги.

Модель трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати свої накачані сідниці.

Хвилясте волосся було в хвостику, а в руках вона тримала спеціальний стакан.

"Фото, зроблене швидко перед тренуванням сьогодні вранці, мої єдині дві вимоги до тренування - це передтренування і симпатичний спортивний одяг! А вам що потрібно перед тренуванням?",- написала модель.

За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що люблять, коли Чері приймає таку позу і обсипали її компліментами.

"Обожнюю цей вид", - зізнався один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері поділилася в сторіз досить сміливим фото в трусиках і підв'язаній футболочці.

Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Чері злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася.

Фото не зібрало багато лайків і відкритих коментарів, так як в сторіз немає такої можливості.

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