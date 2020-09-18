Американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні види в лосинах
Красуня регулярно публікує пости, на яких хвалиться ідеальними формами, повідомляє Politeka.net.
Зірка активно займається спортом і вже багато разів викладала записи своїх тренувань. Крім того, Ана займається випуском своєї лінії спортивного одягу, демонструючи моделі на собі.
Так, у своєму Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала спиною до камери. Зірка була в топіку сірого кольору з вирізом на спині.
Також модель натягнула на свою чудову п'яту точку сині лосини. Легінси обтягнули соковиті місця, що не могло привернути уваги.
З'явилося рідкісне фото з усіма дітьми Христини Орбакайте: "Такі худі..."
У Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "Цього не заслуговує..."
Спливли таємниці хворої на рак Насті Заворотнюк: "Виявила, що її чоловік спить з..."
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
Модель трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати свої накачані сідниці.
Хвилясте волосся було в хвостику, а в руках вона тримала спеціальний стакан.
"Фото, зроблене швидко перед тренуванням сьогодні вранці, мої єдині дві вимоги до тренування - це передтренування і симпатичний спортивний одяг! А вам що потрібно перед тренуванням?",- написала модель.
За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що люблять, коли Чері приймає таку позу і обсипали її компліментами.
"Обожнюю цей вид", - зізнався один з шанувальників.
Нагадаємо, Ана Чері поділилася в сторіз досить сміливим фото в трусиках і підв'язаній футболочці.
Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Чері злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася.
Фото не зібрало багато лайків і відкритих коментарів, так як в сторіз немає такої можливості.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні