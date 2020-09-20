Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато у машині засвітила найсоковитіші місця

Відома красуня опублікувала фото з авто, в якому позувала на першому сидінні, повідомляє Politeka.net. Модель веде активний спосіб життя, вона регулярно тренується, а також їздить на зйомки.

Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі.

Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, які випирають з тканини.

Велике декольте також додає образу пікантності. Груди "вилазили" з вирізу надаючи образу ще більше пікантності.

Різні аксесуари, в тому числі стильні окуляри, завершили образ.

Амато закинула волосся набік і, трохи вип'ятивши губи, показала знак "ОК" пальцями.

"Все Буде Добре, вір і молися... кожен день! Намасте️️", - написала знаменитість.

За 18 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили неймовірний образ зірки і написали багато коментарів її зовнішності.

"Спекотніше нікуди", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Зірка повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями. Ідеальний вигин талії і стегон причаровував погляд.

Модель трохи відставила накачану ніжку, демонструючи соковиті місця.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато постала в купальнику, сидячи на чомусь. Красуня вирішила показати тільки п'яту точку, якою потрясла на камеру. Дівчина порухала під музику "горішком", демонструючи свої спокусливі вміння.

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато блиснула "горішком" в безсоромному вбранні

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