Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато у машині засвітила найсоковитіші місця
Відома красуня опублікувала фото з авто, в якому позувала на першому сидінні, повідомляє Politeka.net. Модель веде активний спосіб життя, вона регулярно тренується, а також їздить на зйомки.
Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі.
Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, які випирають з тканини.
Велике декольте також додає образу пікантності. Груди "вилазили" з вирізу надаючи образу ще більше пікантності.
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Різні аксесуари, в тому числі стильні окуляри, завершили образ.
Амато закинула волосся набік і, трохи вип'ятивши губи, показала знак "ОК" пальцями.
"Все Буде Добре, вір і молися... кожен день! Намасте️️", - написала знаменитість.
За 18 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили неймовірний образ зірки і написали багато коментарів її зовнішності.
"Спекотніше нікуди", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Зірка повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями. Ідеальний вигин талії і стегон причаровував погляд.
Модель трохи відставила накачану ніжку, демонструючи соковиті місця.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато постала в купальнику, сидячи на чомусь. Красуня вирішила показати тільки п'яту точку, якою потрясла на камеру. Дівчина порухала під музику "горішком", демонструючи свої спокусливі вміння.
Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато блиснула "горішком" в безсоромному вбранні
А ще Politeka писала, що розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ледь не впустила бюст під час бурхливого тренування з боксу