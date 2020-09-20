Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато у машині засвітила найсоковитіші місця 

Відома красуня опублікувала фото з авто, в якому позувала на першому сидінні, повідомляє Politeka.net. Модель веде активний спосіб життя, вона регулярно тренується, а також їздить на зйомки.

Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі. 

Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, які випирають з тканини. 

Велике декольте також додає образу пікантності. Груди "вилазили" з вирізу надаючи образу ще більше пікантності. 

Популярні новини зараз

"Так приємно дивитися": заміжня Седокова без сорому посвітила "пересмаженим" бюстом перед Ургантом

Розпарена Волочкова скинула білизну й віддалася улюбленій справі, кадри не для слабаків: "Це щастя"

Нацбанк після скандалу вводить в обіг нові гроші, як вони виглядають: "З 15 вересня..."

Дочки Георгія Гонгадзе виросли і вражають красою: як зараз виглядають дівчата і чим вони займаються
Показати ще

Різні аксесуари, в тому числі стильні окуляри, завершили образ.

Амато закинула волосся набік і, трохи вип'ятивши губи, показала знак "ОК" пальцями. 

"Все Буде Добре, вір і молися... кожен день! Намасте️️", - написала знаменитість. 

За 18 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі оцінили неймовірний образ зірки і написали багато коментарів її зовнішності. 

"Спекотніше нікуди", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Зірка повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями. Ідеальний вигин талії і стегон причаровував погляд. 

Модель трохи відставила накачану ніжку, демонструючи соковиті місця. 

Раніше ми писали, що Ніколь Амато постала в купальнику, сидячи на чомусь. Красуня вирішила показати тільки п'яту точку, якою потрясла на камеру. Дівчина порухала під музику "горішком", демонструючи свої спокусливі вміння. 

View this post on Instagram

Click Link in Bio to see what I learned lol xoxo

A post shared by Nicole Amato (@bodybynixx) on

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато блиснула "горішком" в безсоромному вбранні

А ще Politeka писала, що розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ледь не впустила бюст під час бурхливого тренування з боксу