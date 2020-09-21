Модель показала свої переваги під час занять

Американська фітнес-модель Ана Чері показала кадри свого наполегливого тренування

Зірка часто публікує в Instagram відео своїх тренувань, тим самим доводячи, що заробила свої нереальні форми завдяки їм, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Спокусниця для своїх занять вибирає обтягуючий одяг, який здатний підкреслити її соковиті гідності.

Модель одягла чорний топ і вузькі шортики. Перший відмінно виділяв пишні груди, а другі - пружні сідниці.

Також модель одягла кепку і кросівки.

Зірка дивилася в камеру посміхаючись, при цьому одна з ніг стояла на штанзі.

Далі Ана присіла і підняла штангу на опущених руках і такі вправи вона виконала кілька разів.

"Як правильно виконувати станову тягу

🖤 Ноги на ширині плечей;

🖤 Візьміться за поперечину руками трохи вище колін.

🖤 Піднесіть штангу до гомілок. Я тримаю її напроти шнурків.

🖤Опустіть попу і напружтеся.

🖤 Створіть напругу і розслабте руки, ноги і спину. Втисніть ноги в підлогу.

🖤Як тільки все стане напруженим, відірвіть штангу від підлоги.

🖤Щоб опустити штангу, відставте сідницю назад і опустіть поперечину за тим же принципом, за яким вона піднялася. Якщо ви б'єтеся колінами, випинайте сідниці більше.

Ось як ви робите правильну станову тягу", - написала Чері.

За п'ять годин пост зібрав майже 600 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі подякували авторці поста за такі корисні кадри і попросили побільше викладати подібні кадри. Крім того, люди відзначали шикарну фігуру зірки.

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