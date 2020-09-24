Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала бюст в цікавій позі

Зірка трохи вигнулася для спекотного кадру напівлежачи, пише Politeka.net. Варто відзначити, що модель часто балує своїх шанувальників знімками в найгарячіших позах і нарядах.

На одному з останніх знімків знаменитість постала в чорній маєчці з глибоким декольте. Красуня трохи прилягла, ледь не виваливши груди і з великого вирізу.

Величезний бюст "налився" під тонкою майкою. На шиї блищали акуратні ланцюжки, а також красива прикраса з тканини.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пишні вії. Її погляд просто причаровував.

Модель піднесла до губ пальці і придавила їх так, що ті прочинилися.

Блискучі сережки у вухах відмінно доповнили образ.

"Детоксикація мого життя... Позбавлення від усього негативного", - написала зірка.

"Божественна крихітка", - прокоментував один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато опублікувала сторіз в Instagram в досить пікантному образі.

Зірка позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Модель повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями.

По всьому тілу Ніколь можна помітити золоті візерунки, ймовірно, встановлені за допомогою фільтрів.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато показала себе в обтягуючому бікіні, яке ледве вмістило пишні форми красуні. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а сама стояла на тлі ставка з водоспадом і екзотичною рослинністю. Через деякий час зірка почала вправи разом зі своєю подружкою.

Фанати в захопленні написали багато приємних повідомлень.

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