Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пишними достоїнствами в домашньому образі

Популярна спортсменка показує в Instagram, як веселиться на відпочинку, займається спортом на вулиці і рекламує одяг власного спортивного бренду в самих різних образах. Тому в її профілі постійно знаходиться місце для обговорень зовнішнього вигляду знаменитості.

Справа в тому, що Ана не боїться показати себе в невигідному світлі. Дівчина має зайву вагу, але знає, як його контролювати і завжди підкреслювати: при здоровому способі життя їй нічого не заважає.

Чері виступає за правильне харчування, тому не бачить проблем в своїх образах. На одному з фото вона показала, як виглядає вдома в звичайній чорній білизні з модними лямочками і короткою маєчці білого кольору.

"Я б дозволив їй вкрасти все, що вона захоче, якщо вона буде такою ж в житті», «Моделька у Вишеньці», «це просто набір солодощів, боже😋 🍌 🍩 👀",» чому відразу на підлогу, вам треба трон❤️» «така соковита дівчинка в цій майці», «не можна зупинитися», «як розсунула ноги 👀 😂 😆 і правда не знаю, що це за поза», «красиво, але треба скромніше!🍑🖤😋😘».

Раніше ми також писали, що спортсменка володіє пишними формами і ефектною зовнішністю. Так як модель схильна до повноти, вона тримає себе «в узді» - правильно харчується, розповідає про рецепти солодощів без цукру і глютену, ділиться вправами для правильних тренувань на всі групи м'язів.

При цьому красуня також випустила власну колекцію спортивного одягу і почала все частіше показувати, як відпочиває вдома або на пляжі. Ані вдається завжди виглядати чудово. На доном з фото дівчина показала, як гралася у воді, насолоджувалася теплом і заодно прорекламувала трендовий купальник з принтом на ліфчику.

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