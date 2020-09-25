Американська фітнес-модель Ана Чері подражнила засмаглим тілом в одній кофтині і білизні

Пишнотіла модель має дуже екзотичну зовнішністю, а завдяки старанним тренуванням і правильному догляду за собою, їй вдалося преобразитися і стати дуже популярною. 32-річна фітнес модель веде сторінку в соціальній мережі Instagram вже не перший рік.

Завдяки яскравим фото і відео з тренувань, Ана стала популярна і навіть відкрила магазин з власною маркою спортивного одягу.

Тепер вона активно показує краще образи на собі і розповідає про харчування, а також вправах, що підтримують її у формі. Однак, домашні фото, на яких Чері блищить або в білизні, або в піжамі, збирають найбільше відгуків.

Вся справа в тому, що Ана вважає за краще вдома ходити без штанів і завжди на її фото вона хвалиться фігурою в сміливих і зухвалих позах:

"Якщо чесно, я звикла не носити штани і цілий день сидіти вдома ☺ ️ як щодо тебе?» ,- написала Ана під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

"Вау, це те, що на тобі надіто, таке красиве ...», «Ти схожа на ангела в нижній білизні», «Люба дитино», «Іди спати, дорога 😘», «Preciosa bella 🌹😘❤️», «Якщо я можу залишатися з тобою вдома весь день, гей, замкни нас і кинь ключ🔑 в океан, лол💋», «Estas mega hermosa y bien buenota👅 ммммм», «Красиво ❤️😘», «Вона дуже жіночна, манить поглядом хвилястою брюнетки», «Чудові оченята» , «Яке в тебе божественне скарб, дитинко🔥».

Раніше ми писали, що Ана не боїться показати себе в невигідному світлі. Дівчина має зайву вагу, але знає, як його контролювати і завжди підкреслювати: при здоровому способі життя їй нічого не заважає.

Чері виступає за правильне харчування, тому не бачить проблем в своїх образах. На одному з фото вона показала, як виглядає вдома в звичайній чорній білизні з модними лямочками і короткою маєчці білого кольору.

"Я б дозволив їй вкрасти все, що вона захоче, якщо вона буде такою ж в житті», «Моделька у Вишеньці», «це просто набір солодощів, боже😋 🍌 🍩 👀», «чому відразу на підлогу, вам треба трон❤️» «така соковита дівчинка в цій майці», «не можна зупинитися».

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