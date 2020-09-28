Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, в чому відпочиває на пляжі 

Відома красуня опублікувала спекотні кадри зі свого відпочинку в сторіз Instagram,  пише Politeka.net

Знаменита модель позувала лежачи на дошці для серфінгу, розклавшись на піску. 

Модель вибрала досить яскравий верх купального вбрання - красуня позувала в жовтому ліфчику з великим вирізом, завдяки якому можна було розглянути великі принади. Додаткового акценту принадам дали прикраси, який спустилися вниз по декольте. 

Амато показала себе з початку лежачи на животі, посвітивши пружними сідницями в чорному бікіні на високій посадці - виглядають так шикарно.

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Пізніше красуня прилягла на спину, тим самим продемонструвавши груди. Образ зірки завершили різні аксесуари. 

Модель погладила себе по волоссю і, не відриваючись, дивилася в камеру.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, так як в сторіз немає такої можливості. Все ж, можна з упевненістю говорити, що красуня отримала багато приємних повідомлень в особистому листуванні. 

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в чорній маєчці з глибоким декольте. Красуня трохи прилягла, ледь не виваливши груди і з великого вирізу. 

Величезний бюст "налився" під тонкою майкою. На шиї блищали акуратні ланцюжки, а також красива прикраса з тканини. 

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато  позувала в купальнику, сидячи на чомусь. Красуня вирішила показати тільки п'яту точку, якою потрясла на камеру. Дівчина посувала під музику "горішком", демонструючи свої спокусливі вміння. 

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Click Link in Bio to see what I learned lol xoxo

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Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато блиснула "горішком" в безсоромному вбранні

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