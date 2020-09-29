Знаменитість показала себе на пляжі

Американська фітнес-модель Ана Чері вразила об'ємами в крихітному бікіні

Красуня вже кілька днів відпочиває на островах, повідомляє Politeka.net. Зірка ділиться не тільки яскравими знімками, але і своїми емоціями від гарного проведення часу.

Так, Ана опублікувала спекотні сторіз, позуючи в маленькому кольоровому купальнику: "Як же жарко".

Модель ближче піднесла до себе камеру, щоб показати свої найкращі розміри з близька. Чері одягла кольоровий в'язаний купальник і з грайливими черепашками, пришитими по периметру маленьких трикутників.

Тонкі бретельки натягнулися на великому бюсті. Останній спокусливо блищав на сонці, ймовірно від крему для засмаги.

Красуня прикрила плечі накидкою небесно-блакитного кольору.

Волосся Ані було хвилястим, а легкий макіяж лише підкреслив красу зірки.

Кадри не зібрали багато коментарів, але, ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ана Чері записала цікаве сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.

Сміливі вирізи з боків дозволили намилуватися вдосталь ідеальною формою стегон.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в тісному чорному топі і шортах, демонструючи розкішну фігуру.

"Понеділок..." - коротко йдеться в повідомленні.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо також, що Ана Чері постала у ванній, ефектно прикривши розкішну фігуру руками. На голові у Чері видніється білий рушник, а в руках модель тримає шматочок апельсина.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

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