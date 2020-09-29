Американська фітнес-модель Ана Чері вразила об'ємами в крихітному бікіні
Красуня вже кілька днів відпочиває на островах, повідомляє Politeka.net. Зірка ділиться не тільки яскравими знімками, але і своїми емоціями від гарного проведення часу.
Так, Ана опублікувала спекотні сторіз, позуючи в маленькому кольоровому купальнику: "Як же жарко".
Модель ближче піднесла до себе камеру, щоб показати свої найкращі розміри з близька. Чері одягла кольоровий в'язаний купальник і з грайливими черепашками, пришитими по периметру маленьких трикутників.
Тонкі бретельки натягнулися на великому бюсті. Останній спокусливо блищав на сонці, ймовірно від крему для засмаги.
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Красуня прикрила плечі накидкою небесно-блакитного кольору.
Волосся Ані було хвилястим, а легкий макіяж лише підкреслив красу зірки.
Кадри не зібрали багато коментарів, але, ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ана Чері записала цікаве сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.
Сміливі вирізи з боків дозволили намилуватися вдосталь ідеальною формою стегон.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в тісному чорному топі і шортах, демонструючи розкішну фігуру.
"Понеділок..." - коротко йдеться в повідомленні.
Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадаємо також, що Ана Чері постала у ванній, ефектно прикривши розкішну фігуру руками. На голові у Чері видніється білий рушник, а в руках модель тримає шматочок апельсина.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні