Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як проводить відпочинок

Зірка опублікувала цікавий сторіз, на якому позувала в червоному бікіні, повідомляє Politeka.net. Чері зняли під час того, як вона відпочивала в гамаку.

Зірка розпласталася на білосніжній тканині в позі "зірочки". Красуня прикрила обличчя від палючого сонця солом'яним капелюшком.

Ймовірно, в такому вигляді зірку зняв її бойфренд, але і така вона, безумовно, королева пляжу.

Модель була в червоному міні-бікіні, яке обтягнуло її соковиті достоїнства. Великі груди випирали під червоною тканиною, чи не засвітивши найінтимніші деталі.

Плоский живіт виглядав вражаюче, а крихітні плавки на тонких лямках натягнулися вище стегон.

Очі у моделі закриті, можливо, Чері заснула в такому вигляді.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, можливо. Красуню обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Зараз на сторінку красуні підписані 12,5 мільйона користувачів мережі, які не обходять стороною будь-яке фото зірки.

Раніше ми писали, що Ана Чері опублікувала спекотне сторіз, позуючи в маленькому кольоровому купальнику.

Модель ближче піднесла до себе камеру, щоб показати свої найкращі розміри з близька. Чері одягла кольоровий в'язаний купальник і з грайливими черепашками, пришитими по периметру маленьких трикутників.

Нагадаємо також, що Ана Чері позувала в напівпрозорому топі без білизни, хитро заглядаючи в кадр. Крізь вбрання проглядалися найпотаємніші деталі. У якийсь момент вона задирає камеру, пробігаючись при цьому по піску.

Сама знаменитість при цьому примовляє, «що ви знаєте, що робити".

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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