Відома фітнес тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і розповіла про сон

На фото Луценко позувала в сарафані і без білизни, зате з великим декольте. Волосся у Аніти були елегантно розчесані, а образ доповнила зірка шнурком замість пояса на талії. Красуня не дивилася в об'єктив камери, а тільки вниз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Good night ... чим більше читаю про сон, тим раніше починаю лягати спати)) до того ж завтра о 6:00 моя особиста зарядка", - написала Луценко.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Аніта, спасибі за стусан. Займаюся з вами вранці). Дуже зайшло. Сподіваюся увійде в звичку", " яка ніжна. Захоплююся вами", "а треба б діяти", "яка ви ніжна, чудове фото", "ось і я все читаю і читаю,про займатися, про інтервальне голодування і т.п. і т. д".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе і розповіла про свято.

На фото Аніта стояла на березі Дніпра в Києві. Красуня була в лосинах і майці. Зірка позувала на SUP-дошці. Красуня волосся залишила розпущеним, а рукою прикрила голову.

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