Американська фітнес-модель Ана Чері розбурхала видами в спортивному костюмі своєї колекції

Відома "фітоняшка" не тільки показує, як тренується і закликає до занять своїх підписників, але і займається випуском лінії спортивного одягу, повідомляє Politeka.net.

Так, в одному зі своїх нових постів зірка продемонструвала вигини в обтягуючому одязі.

Красуня з різних ракурсів посвітила фігурою в облягаючих топіку і шортиках з леопардовим принтом.

Форми зірки просто гіпнозують - підкачане тіло, пружні сідниці, тонка талія та ідеальний бюст.

Зірка заплела дві грайливі кіски і вирішила не робити макіяж. Натуральна краса Ани захоплює і гідна тільки найкращих слів.

"Який милий цей новий наряд 😍 леопардовий принт - мій улюблений😆 🙌 🏼", - написала знаменитість.

За годину кадри подивилися понад 14 тисяч разів. Користувачі мережі написали, що у Чері не тільки ідеальні вигини, але і відмінний смак.

Нагадаємо, Ана Чері показала, як проводить час в розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця.

Зірка повідомила, що зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в сміливому боді.

Наряд обтягнув і підкреслив тонку талію красуні. Також боді добре сіло на пишному бюсті зірки. Груди виглядали дуже привабливо в настільки прекрасній білизні.

Тіло обплели прозорі пояси з залізними вставками.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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