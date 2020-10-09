Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло в одній футболці з гольфами

Спортсменка вдосконалюється вже не один рік і при цьому не бажає худнути, заявляючи, що це сильно впливає на емоційний стан. Тому дівчина продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, готуючи солодощі без цукру або корисну низькокалорійну їжу. Коли Ана поправляється, то також не комплексує з цього приводу.

При цьому дівчина знімається в пікантних фотосесіях, щоб прорекламувати свою колекцію спортивного одягу або ж вбрання своїх колег. Спеціально для такого випадку Ана приміряла лише спортивну чорну футболку і високі білі гольфи, що доходять аж до середини стегон. При цьому дівчина спокусливо підняла ногу, щоб показати і самі гольфи з натуральної тканини, і сідниці, якими так пишається.

Ось як реагують фанати:

"Ооо, це ідеальний персик🍑 👌 🏻 🔥; 🔥 🔥 🔥 тіло; що сталося з твоїм обличчям😰 😰 😰 😰; гаразд, тіло просто бомба; що сталося з твоїм красивим обличчям, тепер ти дивишся так ніби з філерами; отримай це, дитинко!; Мені потрібно розібратися в цьому❤️; Тип вулкана Гарячий !!!!! І від тебе просто захоплює дух !!! 🌹; Wo! 🔥».

Раніше Ана Чері показала, як розважається на відпочинку. На фото Ана позувала в білому халатику і без білизни. Волосся у красуні були розпущеним, а образ доповнила Чері розпущеним волоссям. Зірка закрила очі від задоволення, сівши на край ванної. Дівчина була на відпочинку, а в руках тримала порожній келих. Зірка на другій вкладці показала ролик, де демонструвала океан і басейн.

"Чудові номери з чудовими видами. Мальдіви відкриті для подорожей, і цей курорт знаходиться на вершині мого списку рекомендацій !",- написала зірка.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це місце-мрія", "Вау абсолютно чудово", " краще мрії !!", "Королева мого серця", "чудово, красиво, я люблю тебе", "Дай мені, щоб моя подруга"," безумовно приголомшливий", "Дівчина мрії", "що сталося з горою? Ковзання було боляче".

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