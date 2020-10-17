Відома фітнес-модель Юлія Мішура вразила підписників черговим відвертим фото

Красуня опублікувала фотографію в Instagram, на якій позує в одних трусиках. При цьому оголені груди дівчина прикрила рукою, млосно вигнувшись, передає Politeka.net.

Модель посміхається на камеру, демонструючи рівні білі зуби.

"Кращий вигин на тілі жінки - її посмішка😁 🥰 😌", - підписала знімок красуня.

Відзначимо, що ім'я Юлії прогриміло після того, як вона стала чемпіонкою Європи в WBPF (Всесвітньої федерації бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-модель у 2016 році.

Дівчина ділиться гарячими фото на своїй сторінці в соцмережі, вражаючи приголомшливою фігурою, за якою, втім, стоїть колосальна праця.

Раніше ми писали, що Юлія продемонструвала шанувальникам пружні ноги і підтягнутий живіт. Волосся у Мішури було розпущеним, а руками Юлія прикрила найпікантніше -– груди. Фото вийшло ефектним і спокусливим.

Ми також розповідали про те, що Мішура показала себе в спортзалі. На фото модель стояла в помаранчевих штанях і топі. Облягаючий спортивний одяг підкреслив усі достоїнства розкішної фігури моделі.

Красуня доповнила образ стильними кросівками, а в руках тримала штангу без ваги. Юлія підняла одну ніжку, а сама показалася в профіль. Мішура посміхалася, залишивши волосся розпущеним.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія мішура розбурхала виглядом у спортзалі, забувши про бюстгальтер.

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